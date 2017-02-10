Тюменцев просят помочь установить рекорд по поеданию пельменей

Гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени" пройдет 25 февраля с 11 до 17 часов на Цветном бульваре.

В его программе дегустация пельменей, мастер-классы по их лепке для взрослых и детей, конкурс гигантских пельменей и выставка-продажа продуктов питания. Тюменцы смогут выразить свою любовь к этому блюду и прославить его в интерактивных конкурсах: посвятить ему слоганы или рисунки.

В этот же день Тюмень попытается попасть в Книгу рекордов России: стать городом, где за 24 часа будет съедено наибольшее количество пельменей и вареников. Внести посильный вклад в установление рекорда может каждый. Участники будут есть пельмени и вареники сразу в нескольких местах: в кафе и ресторанах, в меню которых есть пельменные сеты, а также на Цветном бульваре, где предприятия питания и производители будут готовить пельмени и вареники. Рекорд зафиксируют эксперты Книги рекордов России.

Фестиваль пройдет при поддержке департамента потребительского рынка и департамента культуры Тюмени.