Смайлику исполнилось 382 года, как и Мерлезонскому балету

Самый древний смайлик в мире обнаружен в словацком национальном архиве. Как пишет BFM.ru, этим символом пользовался в 1635 году некий адвокат Ян Ладислаидес, проживавший в горной деревне Стражов. Таким образом, смайлики являются ровесниками прославленного в "Трех мушкетерах" Мерлезонского балета (его премьера тоже состоялась в 1635 году).
Если путь смайлика от средневекового юриста в наши дни понятен, то каким образом 700-летний манускрипт "Decretals of Gregory IX with gloss of Bernard of Parma" мог запечатлеть магистра Йоду из "Звездных войн"? Как сообщает "Комсомольская правда", эта загадка до сих не поддалась искусствоведам.
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