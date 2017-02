Смайлику исполнилось 382 года, как и Мерлезонскому балету

Самый древний смайлик в мире обнаружен в словацком национальном архиве. Как пишет BFM.ru, этим символом пользовался в 1635 году некий адвокат Ян Ладислаидес, проживавший в горной деревне Стражов. Таким образом, смайлики являются ровесниками прославленного в "Трех мушкетерах" Мерлезонского балета (его премьера тоже состоялась в 1635 году).

Если путь смайлика от средневекового юриста в наши дни понятен, то каким образом 700-летний манускрипт "Decretals of Gregory IX with gloss of Bernard of Parma" мог запечатлеть магистра Йоду из "Звездных войн"? Как сообщает "Комсомольская правда", эта загадка до сих не поддалась искусствоведам.

