Архивное видео для нового музея собрал тюменский ЦУМ

Архивное видео советских времён о деятельности местных торговых предприятий станет важным элементом нового музея торговли, который готовится к открытию в тюменском ЦУМе.

- Чтобы придать аутентичности экспозиции, видео будет демонстрироваться на экране телевизора, который выпускали в СССР, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Мы сейчас делаем подборку различных съёмок тех времён. Касаются они как предприятий общепита, так и магазинов промышленных товаров. Для кого-то это станет открытием, другие смогут снова окунуться в атмосферу 70-х годов прошлого века. А пока мы не ограничиваемся только планами. В ЦУМе уже начала работу выставка "Историческое оружие", включающая более 100 экспонатов оружия, представленных в 20 витринах.



Выставка охватывает столетний период истории, начиная со второй половины 19 века и до 1945 года, связанный с развитием оружия в мире и в России. Экспозиция позволяет узнать о появлении бездымного пороха, об изменении патрона и разработанных в связи с этим магазинных винтовках России, Германии, Италии и прочих стран.

- Отдельно на выставке представлено вооружение Рабочей Крестьянской Красной Армии (РККА) начала Великой отечественной войны: все модификации пистолета-пулемета конструкции Шпагина (ППШ), разновидности самозарядной винтовки Токарева (СВТ), ранние и поздние модели пистолета-пулемета конструкции Судаева (ППС).



Есть оружие из арсеналов стран участников Второй мировой войны: Германии, Италии, Испании, Франции, Великобритании, США и Финляндии. Это винтовки и автоматические винтовки, пистолеты-пулеметы, пистолеты и штык-ножи. Демонстрируется и коллекция парадного оружия Третьего Рейха, являющегося боевым трофеем Советской Армии, - говорит организатор выставки Алексей Пауков.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.