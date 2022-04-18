Архивные документы судов тюменцы смогут почитать в парке "Россия - моя история"

Фото ТМПО

Исторический парк "Россия – моя история" приглашает тюменцев и гостей города на выставку "Без срока давности. Суды истории", откроется будет работать с 19 апреля до 13 мая.

В рамках проекта "Без срока давности" публикуются архивные, в том числе рассекреченные данные по Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.

Цель проекта "Без срока давности" – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

На сайте "Без срока давности" сообщается, что издана 23-томная серия сборников о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Выявлено порядка 7000 документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов.