Архивные документы судов тюменцы смогут почитать в парке "Россия - моя история"

13:14 18 апреля 2022
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Фото ТМПО

Исторический парк "Россия – моя история" приглашает тюменцев и гостей города на выставку "Без срока давности. Суды истории", откроется будет работать с 19 апреля до 13 мая.

В рамках проекта "Без срока давности" публикуются архивные, в том числе рассекреченные данные по Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.

Цель проекта "Без срока давности" – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

На сайте "Без срока давности" сообщается, что издана 23-томная серия сборников о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Выявлено порядка 7000 документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов.

Теги: архив , Великая Отечественная война , выставки , история , музеи , патриотизм , суд
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