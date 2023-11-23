Самой популярной Книгой года-2023 в Тюменской области признана документальная книга о героях

Фото: Личный архив Анатолия Бажина

В основной номинации "Лучшая документальная книга" и специальной номинации "Самая популярная книга по итогам онлайн-голосования" регионального конкурса "Книга года – 2023"победу одержала книга "Герои земли Тюменской" руководителя поискового отряда "Наша память", автора-составителя из Абатского района Анатолия Бажина.

Отряд "Наша память" создан под руководством краеведа Бажина в 2015 году на базе Молодёжного информационно-делового центра Абатского района. С тех пор поисковое объединение регулярно участвует в полевых поисковых экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны, проводит просветительские мероприятия, среди которых уроки памяти, уроки мужества и передвижные выставки артефактов, найденных поисковиками.

В книге "Герои земли Тюменской" собраны биографии 354 земляков, кому с 1937 по настоящее время было присвоено звание Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Трудовой Славы, Героя Российской Федерации и Героя Труда Российской Федерации.

Анатолий Бажин над книгой работал восемь лет:

В книгу вошла информация из ранних публикаций совета ветеранов Тюменской области, множества газетных статей и результаты наших поисков. В сборе информации помогал совет ветеранов, ребята из поисковых отрядов. Особенность этой книги заключается в том, что написана в жанре документалистики, в то время как ранее изданные рукописи были оформлены в художественном стиле. Для того, чтобы передать читателям как можно больше достоверной информации, я связывался с родственниками героев, изучал официальный сайт Министерства обороны. Время уходит, а вместе с ним и люди. У нас все меньше возможностей узнать о подвигах наших земляков из первых уст, поэтому я счел важным увековечить их в своей книге.

По словам автора, книга была выпущена тиражом в две тысячи копий, экземпляры отправятся в библиотеки, школы и книжные магазины региона.