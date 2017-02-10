Тюменцы опасались жениться в високосный год

В 2016 году в Тюменской области заключено 11 230 браков. По сравнению с 2015 годом количество вступивших в брак пар уменьшилось на 14%.

"Снижение регистрации брака традиционно наблюдается в високосный год", — отмечает начальник управления регионального загса Лилия Амбарцумова.

Половина свободных от суеверий женихов и невест в минувшем году заключали отношения в летний и осенний период. Самым востребованным месяцем традиционно стал август, тогда поженились 14% от общего числа пар. Часть тех, кто не счел, что заключенный в високосный брак окажется несчастным, все же не отважились расписаться в мае. В этом месяце, как и всегда, прошло меньше всего свадеб — 4% от всех торжеств за год.

В 2016 году половина официально оформивших отношения — это женщины в возрасте от 25 до 34 лет и мужчины от 24 до 34 лет. Почти 70% людей вступили в брак впервые.

Количество разводов по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилось — всего на полпроцента. В органах загса была сделана 6 891 запись о расторжении брака, что составляет 61% от количества зарегистрированных союзов. Чаще всего тюменцы решались разойтись в возрасте 29—39 лет. Не обошлось без разводов и среди пожилых людей — 3% пар поняли, что им не по пути, в 60 лет и позднее. 40% разводов пришлось на семьи с несовершеннолетними детьми.

Влада Нерадовская