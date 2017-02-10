В прошлом году в Тюменской области родились 248 двойняшек

Из них 154 пары близнецов появились на свет в Тюмени, 24 — в Тобольском районе, 12 — в Ишимском и 13 — в Тюменском. Тройное пополнение случилось в пяти семьях. Такую статистику озвучила на вчерашней пресс-конференции начальник регионального управления загса Лилия Амбарцумова.

Всего в 2016 году в Тюменской области появились на свет 23 902 человека, причем мальчиков родилось на 5% больше.

"У нас наблюдается естественный прирост населения. За последние десять лет в регионе увеличивается разрыв между количеством родившихся и умерших, показатель вырос почти в пять раз. Это относится к Тюмени, Тобольску, Увату и Упорово", — рассказала Амбарцумова.

Чуть больше трети жителей Тюменской области стали родителями в первый раз, второй ребенок появился в 40% семей, на третьего ребенка отважились 15%. В 23 многодетных семьях появился восьмой ребенок, в 6 — девятый, в 3 — десятый,а в одной семье даже двенадцатый.

Большая часть жителей области рожают детей в браке - 77% от всех зарегистрированных в минувшем году малышей. Еще 11% ребят пришлось на одиноких матерей и примерно столько же на детей, родившихся не в браке, но у которых установлено отцовство.

Как отметила Лилия Амбарцумова, в последние десять лет в регионе все реже и реже усыновляют детей. В прошлом году усыновили 76 мальчиков и 75 девочек. Половина случаев — это усыновление отчимом или мачехой, еще треть детей усыновили оба родителя и 10% усыновлены одним родителем.

Влада Нерадовская