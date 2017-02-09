Ведущий шоу "Поедем поедим!" станцевал в тобольском музее

11:15 09 февраля 2017
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tiamz.ru

В Тобольске проходят съемки кулинарно-этнографической программы "Поедем, поедим!" телеканала НТВ. Известный телеведущий Джон Уоррен уже побывал на Софийской колокольне и Прямском взвозе. 

Особые угощения были приготовлены для телевизионщиков в самом презентабельном музейном комплексе города "Дворец наместника". Отведав тобольского чаю и пряников, выпеченных по старинным рецептам в формах-копиях пряничных досок XVIII-XIX веков, Джон Уоррен вместе с вокальным ансамблем "Юнис" в одном из залов музея исполнил популярный "Вечерний звон" и даже попытался станцевать среди старинных экспонатов:

#Repost @tobolskiimuzeizapovednik with @repostapp ・・・ А это видео с изюминкой в конце! Джон Уоррен...танцует среди старинных экспонатов музея! 😅 #ТобольскийМузей #ТобольскийКремль #НТВ #ПоедемПоедим

Видео опубликовано Поедем, поедим! НТВ (@poedempoedim_official)

День журналистов продолжился посещением пединститута, где Уоррен смог повторить опыты гениального химика Дмитрия Менделеева. В планах телевизионщиков - съемки в кремле, Абалаке, поездка в татарскую деревню и на горячий источник, рыбалка в Тобольском районе. Ну и конечно Джон Уоррен приготовит  сибирское блюдо и продегустирует рыбу. Помимо этого, гостя ожидает посвящение в сибиряки и многое другое, сообщает admtyumen.ru.

Теги: туризм , Тобольский кремль , телевидение , шоу
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