Ведущий шоу "Поедем поедим!" станцевал в тобольском музее

В Тобольске проходят съемки кулинарно-этнографической программы "Поедем, поедим!" телеканала НТВ. Известный телеведущий Джон Уоррен уже побывал на Софийской колокольне и Прямском взвозе.

Особые угощения были приготовлены для телевизионщиков в самом презентабельном музейном комплексе города "Дворец наместника". Отведав тобольского чаю и пряников, выпеченных по старинным рецептам в формах-копиях пряничных досок XVIII-XIX веков, Джон Уоррен вместе с вокальным ансамблем "Юнис" в одном из залов музея исполнил популярный "Вечерний звон" и даже попытался станцевать среди старинных экспонатов:

День журналистов продолжился посещением пединститута, где Уоррен смог повторить опыты гениального химика Дмитрия Менделеева. В планах телевизионщиков - съемки в кремле, Абалаке, поездка в татарскую деревню и на горячий источник, рыбалка в Тобольском районе. Ну и конечно Джон Уоррен приготовит сибирское блюдо и продегустирует рыбу. Помимо этого, гостя ожидает посвящение в сибиряки и многое другое, сообщает admtyumen.ru.