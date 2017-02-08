Оркестр прекрасных дам подарит тюменцам вечер любимой музыки

Концерт единственного в своем роде коллектива – камерного "Вивальди-оркестра" - состоится на сцене Тюменской филармонии 16 февраля. Особая "изюминка" коллектива заключается в том, что в его составе – только представительницы прекрасного пола.

Основатель и бессменный руководитель "Вивальди-оркестра" – безоговорочный лидер, смелый экспериментатор, член жюри всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Светлана Безродная.

За свою историю коллектив представил более 500 сочинений, десятки интереснейших программ. Светлана Безродная первой обратилась к советской песне, воссоздавая на сцене патефонное звучание, к которому привыкли в 60-х годах. Программу "Грёзы любви", которая будет представлена в Тюмени, Светлана Безродная составляла с певцом Сергеем Полянским.

Камерный ансамбль представит в Тюмени музыку так называемой "патефонной эпохи". А. Полонский, О. Строк, Г. Вернике, Р. Биаги, Ф. Лист, А. Клейри, Б. Шефтер, Э. Рознер, Ж. Буланже, Г. Химмель, В. Козин, М. Эрдели, С. Беше, Д. Покрасс, Х. Кузняк, К. Франсуа, Я. Вейвода, Л. Филлипс, М. Блантер – вот имена композиторов, чьи произведения исполнит "Вивальди-оркестр".

По традиции в концерте примет участие Сергей Полянский – солист Москонцерта и театра музыки Светланы Безродной. Он выступит в качестве солиста-вокалиста (баритон) и ведущего программы. Основное направление творчества артиста – пение в стиле ретро.

Приобрести билеты можно в кассе Тюменской филармонии (Республики, 34) или на сайте goo.gl/3M1ZOM.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.