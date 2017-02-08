Специалисты "Медгорода" провели день онкобезопасности для тюменских ученых

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, коллектив врачей-онкологов из ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" встретился с работниками Тюменского нефтяного научного центра (ТННЦ) – структурного подразделения РОСНЕФТИ, чтобы побеседовать с ними на тему онкобезопасности.

В прошлом году специалисты "Медгорода" впервые побывали в исследовательском институте, когда проект "День онкобезопасности" только был запущен. Участники встречи высоко оценили предложенный формат общения, а в 2017 году сами предложили провести в их организации повторное мероприятие. На этот раз присутствующие посмотрели фильм о работе и технологических возможностях медучреждения, узнали о раннем выявлении онкозаболеваний и ознакомились со статистическими данными.

Цель встречи – просветить работников предприятия, показать, что рак излечим, главное – вовремя диагностировать заболевание, а для этого нужно уделять внимание профилактике, в частности, проходить медосмотры.

По словам специалистов, ранние стадии рака полностью излечимы в 95% случаев. Значит, необходимо обнаружить опухоль именно на этом этапе, чтобы успешно пройти лечение и вернуться к нормальной жизни. Обратить пристальное внимание на свое здоровье врачи рекомендуют и мужчинам, и женщинам в возрасте после 40 лет, когда иммунная система начинает ослабевать.

"Медицинский город" обладает всем перечнем диагностического и лечебного оборудования для установки диагноза злокачественного новообразования и входит в десятку лучших учреждений России по оказанию помощи пациентам со злокачественными новообразованиями.

Современные технологии позволяют выявить не только болезнь, но и предрасположенность к ней – с помощью ДНК-диагностики, которую проводят высококвалифицированные врачи "Медицинского города". Для диагностики необходимо сдать кровь. Процедура представляет собой исследование индивидуальной формулы ДНК человека и выявление деформированных участков генетического кода.

День онкологической безопасности прошел в формате живого общения, на вопросы слушателей отвечали врач-онколог Антон Арифулов и представители отдела маркетинга и организации платных услуг "Медгорода". Они в доступном формате ответили на волнующие вопросы, объяснили самые непростые и острые моменты по выявлению и лечению онкологии.

Профилактическая работа с населением ведется специалистами "Медгорода" на постоянной основе в рамках проекта "День онкологической безопасности". На просветительских лекциях она не заканчивается. Так, руководство Тюменского нефтяного научного центра рассматривает возможность проведения осмотров своих сотрудников для ранней диагностики раковых заболеваний, ведь здоровый сотрудник – залог продуктивной работы, эффективной команды и успешной деятельности любой компании и организации.