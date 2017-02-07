В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей во всех муниципальных поликлиниках Тюмени состоится 16 февраля. Обратиться по любому вопросу к главному врачу и заместителям руководителя лично или по телефону горячей линии можно будет с 11 до 20 часов.

Тюменцы смогут проконсультироваться, высказать свои замечания и предложения или поблагодарить врачей.

Как отмечают в тюменском департаменте здравоохранения, мероприятие проводится для того, чтобы сделать медучреждения более открытыми и повысить информированность граждан по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим вопросам.