Студенты из разных городов рассматривают ФЦН в Тюмени как место прохождения ординатуры

Фото пресс-службы ФЦН

Делегация из пяти студентов – учащихся старших курсов медицинских вузов Москвы и Самары - посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, чтобы составить свое мнение о медучреждении как месте прохождения ординатуры.

"В этом году появилась возможность поступить в ординатуру Первого МГМУ им. И. М. Сеченова на базе ФЦН, и мы приехали сюда как раз за тем, чтобы посмотреть на возможности, которые предоставляет центр. Мы хотели увидеть клинику своими глазами и составить о ней собственное мнение, дать свою оценку. Уже через полгода кто-то из нас будет поступать, поэтому вопрос выбора места ординатуры для нас крайне актуален", - поделился Алексей, студент из Москвы.

Экскурсия по Федеральному центру нейрохирургии произвела на студентов огромное впечатление. Они смогли не только увидеть работу ФЦН изнутри, но и задать вопросы специалистам.

"Я из Самары, и могу сказать честно: у нас нет центров такого уровня, - рассказал студент Виталий. – Здесь же, как только переступаешь порог, сразу попадаешь в европейскую топовую клинику. Это совершенно другой уровень. Мы поняли, что в ФЦН работают профессионалы, где главный идеолог Альберт Акрамович Суфианов".

Согласна с ним и студентка Елизавета из Москвы: "Сразу видно отлично налаженную работу. Мы удивились, как четко и организованно работают сразу все операционные".

Максим из Москвы, студент 4 курса дирекции образовательных программ "Медицина будущего", отметил открытость и дружелюбное отношение к студентам главного врача ФЦН, заведующего кафедрой первого МГМУ им. И. М. Сеченова Альберта Суфианова. По его словам, Альберт Акрамович поддерживает стремящихся к знаниям и работе людей. Он готов открыть дорогу молодым и перспективным врачам.

"Наша кафедра набирает обороты и мы работаем над тем, чтобы привлекать талантливых студентов. У нас создан инкубатор звезд нейрохирургии, и вся наша интенсивная образовательная деятельность направлена на развитие и воспитание достойной смены. Федеральный центр нейрохирургии – это база, которой нет равным по своим возможностям. 4 тысячи операций – прекрасная школа. Кадаверная лаборатория – как лучший образец для получения практических навыков. Богатая библиотека, профессиональные наставники. Такой интенсив позволяет обучить любого в сжатые сроки, а за несколько лет сделать специалиста экстра-класса", - говорит профессор Альберт Суфианов.

Отметим, приказом ректора Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в ноябре 2016 года в составе Института профессионального образования вуза была создана кафедра нейрохирургии. Заведует ей д.м.н., профессор Альберт Суфианов. Кафедра работает на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, и стоит особо отметить, что впервые в истории Первого МГМУ уникальная клиническая база кафедры располагается не в Москве, а в регионе. Перечень и число операций, проводимых в ФЦН, а также материально-техническое оснащение полностью соответствуют требованиям перечня практических навыков и манипуляций резидентуры под эгидой Европейской Ассоциации нейрохирургов.

На базе Федерального центра нейрохирургии накоплен большой опыт обучения нейрохирургов передовым технологиям нейрохирургического лечения с привлечением самых авторитетных зарубежных профессоров-нейрохирургов, признанных в мире лидеров в своих областях нейрохирургии. Только за последние 3 года на базе ФЦН проведено 12 международных мастер-классов с использованием передовых обучающих технологий (работа на муляжах, получение компетенции в условиях кадаверной лаборатории, использование 3D живой микрохирургии и 3D нейроэндоскопии). Обучено более 600 врачей из 17 стран мира.

Фото пресс-службы ФЦН