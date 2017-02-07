Альберт Суфианов поделился с сотрудниками Сбербанка секретами профессионального успеха

Встреча главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессора Альберта Суфианова с коллективом Западно-Сибирского банка Сбербанка России состоялась 30 января. На мероприятие пришли более 350 сотрудников Сбербанка, которые находились непосредственно в конференц-зале головного офиса или же общались с гостем по видеосвязи из своих отделений на территории Западной Сибири.

Инициатором и ведущим мероприятия выступил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко. Увидев в Альберте Суфианове высокий профессионализм, сочетающийся с умением создать буквально с ноля систему мирового уровня, Александр Анащенко пригласил Альберта Акрамовича в Сбербанк для того, чтобы поделиться ценным и уникальным опытом с сотрудниками банка.

В течение двух часов Альберт Суфианов предельно откровенно и прямо отвечал на вопросы ведущего и аудитории, рассказывал том, как зарождалась история Федерального центра нейрохирургии, его развитии, о клинике в реалиях дня сегодняшнего.

На вопрос о том, что является главным в коллективе, профессор Суфианов ответил: "Главное – это честность. Нечестные люди со мной просто не уживаются: фальшь, корысть чувствуются сразу. Расстаемся безоговорочно, исключений не бывает. Государство построило Федеральный центр, чтобы все граждане России получали только бесплатную помощь мирового уровня, по умолчанию и без исключений".

Присутствующих в аудитории также интересовало, какое качество является важнейшим для врача Федерального центра нейрохирургии. Альберт Суфианов, не раздумывая, назвал таким качеством работоспособность: "Я ухожу в операционную в 6 утра и уезжаю с работы к полуночи, и любой в моей команде вынужден адаптироваться к такому ритму. Первый вопрос на собеседовании: готов ли кандидат в нейрохирурги начинать рабочий день в 5 утра ежедневно? Если человек на этом этапе не отсеивается, то встают следующие вопросы: владение английским языком, стремление к сверхспециализации".

Альберт Суфианов также говорил о том, что специалисты центра понимают меру своей ответственности и прилагают колоссальные усилия для формирования российского сегмента производства медицинской техники в нейрохирургическом кластере. "Да, у нас сверхоснащение. Таких центров нет больше в России и, может быть, лишь несколько в мире. Но от этого мне и обидно за Россию. Недопустима ситуация, когда не только топовое, сложное оборудование, но и простейшее оснащение и расходный материал, к сожалению, тоже из-за рубежа", - пояснил профессор. – "Потому сейчас мы налаживаем тесные контакты с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого, с холдингом "Швабе" из корпорации "Ростех", а также с Союзом оборонных предприятий Свердловской области".

Смысл жизни Альберт Суфианов видит в работе, в возможности благодаря высокому уровню профессионализма совершать настоящие чудеса. "Уникальное оснащение, каждодневный труд и опыт ведут к тому, что начинаешь делать то, что многим или даже никому в мире не под силу. Я могу привести примеры еженедельных операций, которые в ФЦН стали обыденным делом, но по сути это чудо, которое мало где может быть повторено. Много пациентов поступает к нам как на рубеж последней надежды. Им уже везде отказали. А мы беремся - и получается. В этом, наверное, наша миссия и смысл жизни".

Встреча с профессором Суфиановым завершилась долгими аплодисментами от благодарной аудитории, согласной с оратором в том, что главное в профессии – это служить на благо своей страны и людей, в ней проживающих.