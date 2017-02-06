Тюменцы будут платить за общедомовые нужды строго по нормативу

В соответствии с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации, с 1 января 2017 года плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, включена в состав платы за жилищные услуги, за исключением домов с непосредственным управлением.

Ранее потребление ресурсов на общедомовые нужды закон относил к коммунальным услугам. Схема расчета платы была следующей: объемы воды и электрической энергии, поступившие во внутридомовые сети, фиксировались общедомовыми приборами учета. Расход ресурсов в жилых и нежилых помещениях учитывался индивидуальными счетчиками (либо, при отсутствии индивидуального прибора учета, в расчет принимались нормативы потребления).

Разница между расходом ресурса по показаниям общедомового прибора учета и суммарным расходом по показаниям индивидуальных приборов учета и нормативам потребления в жилых и нежилых помещениях давала величину потребления ресурса на общедомовые нужды, которая для оплаты распределялась между потребителями пропорционально общей площади жилых и нежилых помещений. Если дом не был оборудован общедомовым прибором учета коммунального ресурса, то расчет платы производился по нормативам потребления ресурсов на общедомовые нужды.

В соответствии с новым порядком, независимо от того, оборудован многоквартирник общедомовым прибором учета или нет, распределяемый между потребителями объём коммунального ресурса, использованного в целях содержания общего имущества, определяется только по нормативу.

В связи с новшествами департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области актуализировал нормативы потребления воды и отведения сточных вод, электрической энергии, используемых в целях содержания общего имущества в доме.

Нормативы потребления электроэнергии дифференцированы по составу электрического оборудования домов. Наименьшая величина норматива определена для зданий, где в местах общего пользования используются энергоэффективные источники света и системы управления освещением, частотно-регулируемые электроприводы. Максимальный расчет - 3 кВт*ч на квадратный метр площади помещений, входящих в состав общего имущества, - предусмотрен для тех, у кого нет подобного оборудования.

Однако следует отметить, что в январе начисления за электрическую энергию для всех многоквартирных домов произведены по максимальной величине нормативов. Это связано с тем, что в энергосбытовых организациях нет информации об оснащенности жилищного фонда тем или иным типом электрооборудования. Для перехода к начислению по меньшим нормативам между исполнителем коммунальных услуг и энергосбытовой организацией должен быть составлен акт о количестве и типах оборудования, потребляющего электрическую энергию, в местах общего пользования.

Что касается норматива потребления воды, то он одинаков для всех - 0,035 кубометра на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества дома в месяц. Это в несколько раз ниже, чем величина нормативов, применявшихся до 1 января 2017 года.

Очередной виток законодательства "вернул в жизнь" нормирование отведения сточных вод в целях содержания общего имущества. Соответствующий норматив также установлен, при этом важно отметить, что плата должна начисляться только при наличии оборудования, которое предусматривает возможность отведения сточных вод из помещений, входящих в состав общего имущества дома. То есть если в подъезде отсутствуют раковина или унитаз, плата за водоотведение в целях содержания общего имущества не взимается.

В соответствии с требованиями законодательства нормативы потребления определены в расчете на квадратный метр общей площади следующих помещений, входящих в состав общего имущества: площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Таким образом, начисление платы за воду и электроэнергию будет производиться исходя из одной и той же площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

С учетом новых нормативов собственник квартиры площадью 50 квадратных метров за месяц заплатит в среднем 30 рублей за электроэнергию и 7 рублей за воду.

С приказами департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области об утверждении нормативов потребления можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе "Власть"/"Исполнительные органы власти"/"Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области"/"Нормативные правовые и правовые акты".