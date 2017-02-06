Омск перехватывает у Тюмени эротико-патриотическую тему

Не успел NewsProm.ru предложить тюменцам повышать интерес к местным достопримечательностям с помощью красоты человеческого тела, как на призыв неожиданно откликнулись в соседнем Омске.

Некая гражданка в купальнике исполнила вчера задорный танец, высунувшись по пояс из люка на крыше внедорожника на улице 70 лет Октября. Несмотря на минус 16 градусов, на поклоннице танцевального искусства было только бикини.

Когда наше издание впервые подняло эротико-патриотическую тему, нас откровенно смущало, как тюменцы смогут демонстрировать любовь к малой родине в холодное время года. Не все ведь обладают таким стальным характером, как Руслан Вахитов, путешествующий по улице в минус 28 на велосипеде в легкой спортивной одежде. Способны ли на подобное самопожертвование женщины, например?

Однако случай в Омске показывает, что для настоящих патриоток нет преград. И этот пример не единичный. В Астане сейчас разворачивается скандал вокруг девушки, которая в ночное время суток делала фотосессию на фоне элитного жилищного комплекса в одних чулках и обуви (в это время было минус 10 градусов). Теперь, как сообщает Tengrinews.kz, 20-летнюю любительницу зимнего ню ждет административная ответственность за мелкое хулиганство. Впрочем, юристы готовы вступиться за этот откровенно женственный, и в то же время невероятно мужественный поступок:

Глядя на то, как другие города подхватывают тематику эротико-патриотического воспитания, становится обидно за Тюмень. Ведь именно в нашем городе зарождалось когда-то это направление, благодаря известному экскурсоводу Николаю Дробунину. Его нудистская экскурсия и нестандартная акция по защите круглой бани давно уже заняли подобающее место в анналах новейшей российской истории. Неужели региону не удастся удержать первенство в этом вопросе?

Евгений Сидоров