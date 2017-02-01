Пользователь Инстаграма придумал эротико-патриотическое воспитание

Житель Австралии Брендан Джонс нашел необычный способ соединить любовь к Родине и здоровый образ жизни. Он создал в Инстаграме аккаунт getnakedaustralia, куда собирает фотографии пейзажей своей страны. Прислать снимок может любой желающий, единственное условие - присутствие на фото обнаженной натуры. По сообщению журнала "Maxim", таким образом Брендан пропагандирует идею ЗОЖ и единение с природой. У аккаунта уже более 60 тысяч подписчиков.

Судя по содержанию фотографий и отклику на них, проект стал неплохой рекламой туристических достопримечательностей пятого континента. Возможно, опыт заокеанских патриотов пригодился бы для продвижения внутрироссийского туризма?