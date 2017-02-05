Школьники Тюмени примут участие в биологической олимпиаде МГУ

Тюмень вошла в число 12 городов России, где пройдет LXVII школьная биологическая олимпиада МГУ. Также свои знания по предмету смогут продемонстрировать на Кипре.

Регистрация участников первого тура стартует 8 февраля, интеллектуальные состязания пройдут 26 февраля. Изучить примеры заданий ученики 6-11 классов могут на сайте http://shbo.ru/.

По словам члена жюри Школьной биологической олимпиады, научного сотрудника кафедры биологической эволюции биофака МГУ Виктории Скобеевой, ответы на олимпиадные вопросы невозможно найти в учебниках или в Интернете. Победа в олимпиаде не гарантирует поступления в вуз, но это шанс проявить себя и узнать больше об интересной науке.

Отметим, олимпиада проходит с 1951 года. В этом году в ней примут участие школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Орла, Тулы, Обнинска, Астрахани, Волгограда, Набережных Челнов, Тюмени, впервые – из Твери, а также из Паанаярви, Лимассола (республика Кипр) и Нильмогубы (Белое море), пишет "Тюменская oбласть сегодня".