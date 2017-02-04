Сладковский рыбхоз наращивает производство

В 2016 году рыбхоз Сладковского района Тюменской области нарастил улов рыбы на 27%, он составил 4,6 тонны товарной пеляди. Прогноз на 2017 год еще оптимистичнее. При благоприятных условиях планируется увеличить вылов сиговых до 500-550 тонн, пишет "Тюмeнская линия".

Рекордным результатам прошлого года способствовало несколько факторов: правильная подготовка озер, своевременное и грамотное зарыбление, большой уровень воды и жаркое, богатое на кормовые ресурсы лето. Общий объем производства рыбы предприятием составил 1 тыс. 316 тонн, что также превысило показатели предыдущих лет.

Тюменская ассоциация "Оцелот", в состав которой входит Сладковский рыбхоз, успешно развивает производство и переработку рыбы, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель компании Руслан Цицкиев.

"Благодаря поддержке правительства Тюменской области в 2016 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Уральском федеральном округе завод по переработке рыбы в Тюменском районе. В Сладковском районе завершаем строительство цеха по выращиванию стерляди и реконструируем завод по производству тилапии. Наладили производство искусственных кормов для рыборазведения", - рассказал Руслан Цицкиев.