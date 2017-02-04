Тюменкам не придется дефилировать в купальниках на конкурсе "Миссис УрФО"

Тюменок в возрасте от 18 до 45 лет приглашают поучаствовать в конкурсе "Миссис УрФО".

В этом году в конкурсе отказались от дефиле в купальниках. Но зато участниц будут ждать профессиональные мастер-классы, фотосессии, спортивные акции и общественные мероприятия.

Как пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня", главное условие - отсутствие шрамов и привлекательная внешность. По информации организаторов, при подготовке к финальным испытаниям с конкурсантками будет вести занятия действующая "Миссис Россия – 2016" и "Первая вице-миссис мира – 2016", действующая модель международного уровня, Юлия Храмова.

Финал конкурса состоится 23 апреля. Подать заявку можно по адресу: missisurfo@mail.ru до 10 марта 2017 года.