Портал "Тюмень – наш дом" набирает популярность среди горожан

Более 200 новых пользователей зарегистрировано за первый месяц 2016 года на портале "Тюмень – наш дом". За этот период от горожан поступило 267 сообщений, 72% из которых уже рассмотрены и решены положительно, сообщили в пресс-службе администрации города.

В основном жители обращали внимание на то, что плохо убирается снег во дворах. Больше всего сообщений поступило в адрес управы Восточного административного округа.

Обратная связь с жителями Тюмени – одно из главных направлений работы органов власти. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта максимально оперативно решает проблемы зимнего содержания улично-дорожной сети в рамках представленных на портале тематических рубрик. Часть вопросов снимается с контроля в течение суток: работы по предотвращению зимней скользкости выполнены на тротуарах вдоль автомобильных дорог по ул. Казанской, Ямской, Луначарского, Московскому тракту.

За январь текущего года пользователи направили на портал 10 благодарностей за эффективную работу. Самая эмоциональная благодарность поступила в адрес управы Центрального административного округа за решение проблемы уборки и вывоза снега с придомовой территории дома № 73 по ул. Дружбы:

"Спасибо. Не ожидал такого результата. 2 года снег не вывозили с этой стороны дома. Выходишь на улицу и ощущение, что наступила весна".