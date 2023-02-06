На участие в областной "Лыжне России" записались более 8 тысяч тюменцев

41-я открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" запланирована на 11 февраля, в Тюменской области в ней собираются участвовать более 8 тысяч человек, сообщает информцентра правительства ТО.

Акция пройдет в нескольких населенных пунктах Тюменской области, в 12 часов во всех одновременно состоится торжественное открытие соревнований. Сразу после этого будет дан старт забегам.

Больше всего участников "Лыжня России" в столице региона - 5,5 тысяч горожан всех возрастов. Старты пройдут на трех площадках: на стадионе аграрного университета (Рощинское шоссе, 2), в парке имени Гагарина и на лыжной базе спортивной школы № 2 ( Широтная, 263, к. 1).

В этом году тюменцам предлагают совместить приятное с полезным: не только в удовольствие прокатиться по лыжной трассе, но и выполнить нормативы Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне". Так, на всех трех площадках участники смогут выполнить нормативы ВФСК ГТО по виду "Бег на лыжах" на дистанциях 2, 3 и 5 км. Прием нормативов начнется в 10:00.

Кроме того, на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья будет развернута площадка, где желающие смогут выполнить и другие испытания ВФСК ГТО: стрельбу, рывок гири и другие упражнения.

В этот же день более тысячи поклонников лыжных гонок пройдут дистанции в поселке Боровском Тюменского района (Трактовая, 2а).

По лыжне Тобольска пробегут порядка полутора тысяч участников. Мероприятие пройдет на стадионе "Тобол" (пер. Рощинский, 69).

В Ишиме "Лыжня России" соберет 400 местных жителей на автодроме ВОА "Автомобилист" на лице Гончарной.

Заявки на участие принимаются с 6 по 10 февраля c 10 до 17 часов по адресам:

– Тюмень, МАУ ТГМЦ (50 лет Октября, 46), тел. 8 (3452) 51- 79- 58, tgmc@bk.ru

– Тобольск, ДЮСШ №2 (пер. Рощинский, 69), тел. 8 (3456) 25-20-45, sport_tobolsk@mail.ru

– Спортшкола Ишима (ул. М. Горького, 122) тел. 8 (34551) 5-23-32, sdusshorishim@yandex.ru

– ЦФСР ТМР в Боровском (ул. Трактовая, 2а), тел. 8(3452) 28-38-74, dushtum@yandex.ru

До 9 февраля жители региона придумывают слоган для предстоящей "Лыжни России". Конкурс проводит депарспорта Тюменской области. Условия конкурса здесь.