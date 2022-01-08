В 2022 году больше четырех тысяч тюменцев смогут поработать в "Отрядах мэра"

Первая в России программа летнего трудоустройства подростков "Отряды мэра" стала брендом Тюмени. Кроме возможности заработка ребята получают трудовой опыт. За более 20 лет существование проекта выросло поколение тюменцев, которые умеют ценить чистоту. Плюс это профилактика асоциальных явлений.

В 2022 году предполагается трудоустроить 4 тыс. 605 участников, в том числе 4 тыс. 500 несовершеннолетних от 14 лет и молодежь старше 18 лет – 105 человек. Для сравнения: на старте программы было 433 участника, для которых предполагалось три вида деятельности, связанных с благоустройством и сбором лекарственного сырья.

Как выяснил Вслух.ру, сейчас предполагается 46 направлений. Ребята могут себя попробовать в качестве помощников художника-оформителя, ассистента звукооператора, судьи по спорту, закройщиков, специалистов по маркетингу, администраторов, регистраторов, методистов-инструкторов и т.д.

Средняя оплата труда в "Отрядах" в 2022 году составит 4 тыс. 362 рубля.

"Программа "Отряды мэра" успешно реализуется больше 20 лет. Традиционно более 4,5 тысячи ребят могут быть трудоустроены в летний период.

В целом за 2021 год работу получили более 11,5 тысячи несовершеннолетних, - говорит глава города Руслан Кухарук. - С каждым годом увеличиваем количество профессий, где ребята могут себя проявить, попробовать во взрослой жизни".

На последнем заседании в гордуме поступило предложение увеличить количество мест в "Отрядах мэра", подобные обращения поступают и от населения.

"Вопрос не столько в финансовом обеспечении в части получения заработка. Должна быть слаженная работа по обеспечению безопасного трудоустройства для ребят, - прокомментировал инициативу Руслан Кухарук. – Комплексная работа по расширению возможностей трудоустройства должна проводиться в тесном контакте с бизнесом".

Отметим, что сейчас ребят, которые не попали в число квот, берут на заметку и предлагают работу на освободившихся местах, если такие появляются в "Отрядах мэра", либо в других проектах, в том числе в течение учебного года.