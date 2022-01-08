Тюменцы станут тратить больше денег на покупки

Тюменцы станут больше тратить денег на покупки. К такому выводу пришло издание Вслух.ру, ознакомившись с оценкой покупательской способности граждан, представленной в проекте областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-24 годов.

По данным на 1 января 2021 года, средний объем покупок на жителя составил 336,6 тыс. рублей в год. По оценке на 1 января 2022-го он достигнет 352,6 тыс. рублей. Еще через год увеличится на 20 тыс. рублей, затем еще на 18 тысяч. К 1 января 2025 года может выйти на показатель 408 тысяч рублей, пишет издание.

Сейчас Тюменская область стабильно лидирует в Уральском федеральном округе по обороту розничной торговли на душу населения. По данным Тюменьстата за 10 месяцев, каждый житель в среднем оставил в магазинах по 242,7 тыс. рублей.

В целом оборот розницы составил 374,6 млрд рублей (за весь 2020-й потратили почти 413,2 млрд рублей). В январе-октябре основная часть расходов – 200,6 млрд рублей – приходилась на непродовольственные товары. За продукты граждане заплатили около 174 млрд рублей.