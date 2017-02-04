В перинатальном центре Тобольска борются за жизни полукилограммовых новорожденных

Методы высокотехнологичной медицины, внедренные в тобольском перинатальном центре, позволяют врачам бороться за жизни даже полукилограммовых недоношенных младенцев, рожденных после 22 недели беременности, которые раньше не имели шансов выжить.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, со дня открытия перинатального центра в Тобольске не зафиксировано ни одного случая материнской смерти. Показатели младенческой смертности здесь одни из самых низких в области и стране.

В 2016 году из 2 308 новорожденных недоношенными оказались 119, из них десять - весом до одного килограмма. За год на свет появилось два десятка двойняшек. Высокотехнологичная помощь была оказана 50 новорождённым.

Но конечно, чтобы новый человек появился на свет здоровым, главное – профилактика. В Тобольском перинатальном центре это хорошо понимают и стараются максимально помочь семье.

Здесь работает программа "Мать и дитя", к рождению ребенка помогают подготовиться в "Школе матери", популярны партнерские роды. Центр медико-социальной помощи проводит учебные занятия с беременными и родившими женщинами, индивидуальные консультации с семейными парами, ожидающими рождения ребенка. Молодым мамам помогают сориентироваться в вопросах их прав, льгот, выплат и пособий. Проводятся семинары по психологии супружеских отношений.