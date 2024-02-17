Малыш-рекордсмен родился в Тюмени

В Тюменском Перинатальном центре родился ребенок с рекордным весом в 5 килограммов 858 граммов. За последние 6 лет это самый крупный малыш, появившийся там на свет.

"Плод считают крупным, если его масса превышает 4000 граммов, и гигантским, если больше 5000 граммов. Важную роль играют наследственные факторы, так как чаще крупные дети часто рождаются от высоких родителей гиперстенического телосложения", - говорит заместитель главного врача центра Татьяна Легалова.

Однако основной причиной формирования крупного плода является избыточное и нерациональное питание беременной. Глюкоза из материнской крови свободно проникает к плоду, в то время как инсулин к нему не поступает. Избыток глюкозы в крови плода приводит к его чрезмерному росту и набору массы, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Основная рекомендация беременной женщине – это исключение из пищевого рациона легкоусвояемой углеводистой пищи и расширение физической активности: ходьба, плавание и прочие умеренные физнагрузки", - говорит доктор.