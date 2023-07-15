Почти 4 тысячи родов приняли в 2023 году в Тюменском перинатальном центре

3831 роды зарегистрированы за первое полугодие 2023 года в областном Перинатальном центре. Это на 675 больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В Тюменском перинатальном центре трудятся 52 акушера-гинеколога, ежедневно находясь на страже здоровья матери и ребенка. Они следят за состоянием своей пациентки в течение 9 месяцев, и во время родов стараются сделать все возможное, чтобы роженица чувствовала себя безопасно и комфортно.

Акушер-гинеколог готов приехать на роды в любой момент. "Даже в театре, на спектакле, я не раздумывая громогласно отвечу на телефонный звонок: "Алло! Я еду!", рискуя вызвать шипение зала и негодование артистов. Выбегаю из зала и спешу к своей роженице" – смеется одна из врачей высшей категории. У каждого акушера-гинеколога найдется с десяток, а то и сотня подобных историй из жизни.

В копилке специалистов Перинатального центра есть уникальные клинические случаи. Например, родоразрешение и хирургическая коррекция у женщины с расслаивающей аневризмой восходящего отдела аорты, сочетанная операция, которая позволила сохранить женщине и ребёнку жизнь. Акушерские внутриутробные повороты, экстренные операции, рождение малышей менее 1 кг или более 5 кг – ежедневная рутина любого акушера-гинеколога Перинатального центра.

15 июля они отмечают профессиональный праздник — день гинеколога. Тысячи счастливых мам присоединятся к поздравлениям своих замечательных докторов.