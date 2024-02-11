Врачи голышмановского Перинатального центра спасли жизнь роженице

Жизнь 38-летней жительницы Голышмановского района оказалась под угрозой из-за сложных родов. На помощь к ней своевременно пришли специалисты Перинатального центра ишимской Областной больницы №4, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 4 (г. Ишим).

"Задолго до родов я решила, что поеду рожать в Перинатальный центр Ишима, - рассказывает женщина. - И очень рада, что приняла такое решение. Благодаря тому, что здесь круглосуточно работают квалифицированные врачи и медицинские сестры, настоящие профессионалы своего дела, я осталась жива".

Роды у женщины проходили в Татьянин день. Принимала их врач-акушер-гинеколог Татьяна Агафурова, после, в операционной, с пациенткой работали врачи Татьяна Булатова и Лариса Васильева. "Самостоятельные роды осложнились. Женщине была оказана своевременная медицинская помощь, - рассказывает заведующий Перинатальным центром ОБ №4 Татьяна Булатова. - Первые двое суток после родов она провела в отделении общей реанимации, после стабилизации состояния ее перевели в палату интенсивной терапии Перинатального центра. 30 января маму перевели в палату к малышу".