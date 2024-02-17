Тюменские врачи успешно применяют метод ультразвуковой кавитации

В тюменском "Перинатальном центре" широко используется в практике низкочастотная ультразвуковая кавитация для женщин в послеродовом и в послеоперационном периоде после операции. Она помогает быстрее восстановить женский организм.

Метод доказал свою эффективность в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза и инфекционных осложнений в послеоперационном периоде у женщин, перенесших операцию.

Процедура проводится в рамках бесплатного оказания медицинской помощи на период нахождения пациентки в стационаре. Низкочастотную кавитацию также применяют в Перинатальном центре для профилактики и лечения хронических эндометритов, в программах подготовки к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ЭКО+ИКСИ, криопереноса) при лечении бесплодия, а также для реабилитации женщин, перенесших регрессирующую беременность.

Под влиянием кавитированного раствора восстанавливается рецептурное поле эндометрия, что повышает процент наступления беременности и дает возможность благоприятного ее вынашивания, - сообщает Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра (г. Тюмень).

Заведующая поликлиникой Перинатального центра Наталья Дроздова, отмечает высокую эффективность этого метода в сравнении с общепринятыми схемами лечения.