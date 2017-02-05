Студенты поддерживают региональный проект "Мы – потомки героев"

Студенты тюменских вузов и активисты из общественных организаций включаются в работу по реализации проекта "Мы – потомки героев", призванного сохранить и передать молодому поколению достоверные факты об истории Великой Отечественной войны и роли Тюменской области в событиях того времени.

Как отметила заведующая кафедрой теории и истории журналистики ТюмГУ Ольга Петрова, среди современной молодежи встречается много невежества в вопросах истории, происходит мифологизация Великой Отечественной войны, искажаются факты. "Важно сохранять память обо всем: о победах и о поражениях, о достижениях и трагедиях обычного человека, попавшего в мясорубку истории", - считает преподаватель.

В рамках образовательного проекта студенты и преподаватели техникума строительной индустрии и городского хозяйства организовали встречу, посвященную 73-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. Молодые люди говорили о "Дороге жизни", по которой доставлялось продовольствие, о Нюрнбергском процессе, почтили память погибших, просмотрели документальный фильм из серии "Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Операция "Искра", пишет "Мегaтюмень".