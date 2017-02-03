Память погибших в авиакатастрофе почтили концертом-реквиемом

В Тюменской филармонии состоялся концерт-реквием в память об артистах Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и других пассажирах самолета, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

На концерте побывали более двухсот человек, среди них - ветераны сферы культуры. В программе приняли участие оркестр "Камерата Сибири" и Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер коллективов – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев.

Концерт открыла музыковед Надежда Коваленко. В своей вступительной речи она выразила мысли каждого пришедшего на концерт человека: это были слова о невосполнимой утрате, большой скорби. "Мы о них помним, навсегда сохранится память об их искусстве, которое было легендарным, которое прославило этот коллектив на весь мир!", - отметила Надежда Коваленко.

Антон Шароев также высказался об артистах Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова: "Это истинно русское пение с потрясающими мужскими голосами. Это удивительное, мощнейшее мужское пение. В каждом торжественном концерте всегда пел этот ансамбль. Их невозможно было не слушать, они вызывали восторг своей мужественностью. Это было, и это ушло навсегда. Это громадная потеря для российской культуры. Мы поём "Аллилуйю" им, всему, что они сделали".

Свое выступление оркестр "Камерата Сибири" начал с произведения Иоганна Себастьяна Баха – прозвучал Концерт для двух скрипок с оркестром. Солировали дирижер Антон Шароев и Юлия Прямова. Двойной скрипичный концерт – это одно из самых известных произведений И.С. Баха, он принадлежит к числу оркестровых шедевров позднего барокко.

Прозвучала в концертной программе "Прощальная" симфония Йозефа Гайдна, а также первая часть и ария из Stabat Mater композитора Митрополита Илариона (Алфеева). Самый известный фрагмент оратории Георга Фридриха Генделя "Мессия" – "Аллилуйя" завершил концерт.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.