Tele2 предоставит мобильный Интернет для онлайн-трансляции Чемпионата России по индорхоккею

Мобильный оператор Tele2 сделает подарок тысячам спортивных болельщиков – с помощью быстрого мобильного Интернета обеспечит трансляцию финального тура Чемпионата России по зимней разновидности хоккея на траве. Посмотреть матчи можно будет из любой точки мира.

Для участия в финальном туре Чемпионата России по индорхоккею в Екатеринбург приедут команды со всей страны. Игры пройдут на паркете ФОК "Чкаловский" с 3 по 5 февраля. В случае равенства очков у двух команд, претендующих на звание Чемпиона России, организаторы проведут дополнительный матч 6 февраля.

В заключительном противостоянии Чемпионата примет участие уральская команда "Динамо-Строитель" – прошлогодний победитель соревнований и 18-кратный Чемпион России по индорхоккею. В качестве соперника выступит подмосковная "Динамо-Электросталь".

По словам организаторов, финальная игра станет кульминационным моментом чемпионата и доставит много позитивных эмоций как зрителям на трибуне, так и тем, кто будет следить за онлайн-трансляцией. Матч состоится в ближайшее воскресенье, 5 февраля, начало в 11.00. Посмотреть игру в прямом эфире можно с помощью мобильного Интернета от Tele2, достаточно зайти с любого устройства на официальный видео-канал спортивного клуба "Динамо - хоккей на траве".

Отметим, что предоставлять мобильный Интернет для онлайн-трансляций значимых для уральцев событий становится доброй традицией для компании Tele2. Так, в начале этого года любители музыки могли в прямом эфире следить за фестивалем "Старый Новый Рок", а летом прошлого года мобильный оператор обеспечил онлайн-трансляцию Ural Music Night.