Три тысячи тюменцев бесплатно повысят компьютерную грамотность в 2017 году

В Тюменской области продолжается набор на бесплатные курсы в рамках программы "Расширяя горизонты". В этом году обучиться компьютерной грамотности смогут около трех тысяч тюменцев.

Программа работает в регионе уже седьмой учебный год. Занятия проходят в областной научной библиотеке им Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 22а) и в мобильном классе, путешествующем по югу области. Кроме уже привычных для слушателей учебных программ, в 2017 продолжатся курсы по работе на планшетах, специализированные курсы для инвалидов по зрению и курсы для неработающих пенсионеров. Нововведением в текущем году станут курсы для инвалидов по слуху.

Записаться на занятия можно по телефону: 8 (3452) 50-00-50. Электронные версии курсов доступны на сайте www.rgweb72.ru. Набор на курсы для глухих и слабослышащих ведется в региональном отделении Всероссийского общества глухих (ул. Розы Люксембург, д.12Б), по телефону 8 (3452) 46-84-43 или электронной почте tumenvog@mail.ru.