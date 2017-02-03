Тюменцы подключают "Автоплатеж" в 13 раз чаще

Мобильный оператор Tele2 отмечает рост популярности услуги "Автоплатеж". В декабре 2016 года абоненты оператора подключали этот сервис в 13 раз чаще, чем в начале второго полугодия того же года.

Тем абонентам, которые еще не воспользовались услугой "Автоплатеж", Tele2 предлагает стать участниками выгодной акции. Клиенты, которые подключат данный сервис, будут получать 10% от суммы пополнений на счет мобильного в течение двух месяцев.

Акция продлится до конца 2017 года. Она распространяется на всех абонентов Tele2, которые в период ее проведения воспользуются сервисом "Автоплатеж". Для участия абоненту необходимо подключить услугу: в специальную форму на сайте внести свой номер телефона, сумму платежа, а также пороговое значение баланса, при котором пополнение будет сделано автоматически.

10% от суммы автоплатежа в течение первых двух месяцев пользования сервисом абонент получит на счет мобильного и сможет потратить на услуги связи. Бонусы начисляются с 5 по 7 число следующего месяца, по факту начисления поступит SMS. Отметим, бонус не распространяется на контент-услуги и не может превышать 1000 бонусных рублей.

Ознакомиться с подробными правилами проведения акции можно на сайте.

Директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев: