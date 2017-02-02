Тобольские хирурги провели в 2016 году 235 высокотехнологических операций

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Областная больница №3 охватывает по оказанию специализированной и высокотехнологичной медпомощи жителей Тобольского, Вагайского и Уватского районов. В прошлом году местные хирурги провели 235 операций, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Всего в отделении прошли лечение 2 200 пациентов, 52% из них - экстренные.

В 2013 году для лечебного учреждения было приобретено ангиографическое оборудование. Работает на нем кардиохирург Андрей Прохорихин, он приехал из Тюмени. По его словам, ежегодно здесь выполняется порядка 350 лечебных процедур, оперативная активность достаточно высокая.

"Мы оказываем помощь больным с острым инфарктом миокарда в круглосуточном режиме по европейским и мировым стандартам. Внедряем передовые технологии. В планах - активно заняться оказанием оперативной хирургической помощи пациентам с ишемическим инсультом. Их становится все больше. Мне удалось пройти обучение и стажировку в Германии, необходимый инструмент закуплен, врачи готовы, ждем первого пациента",- рассказал он.

В рамках рабочего визита в Тобольск губернатор Тюменской области ознакомился с работой сосудистого межрайонного центра. По словам заведующей центром Натальи Ковальчук, в среднем через отделение ежегодно проходит более 600 пациентов, в прошлом году - 691 человек.

По итогам 2015 года тобольский сосудистый центр признан лучшим в регионе. В нем получают оперативную помощь пациенты с инсультом. 35% попадают в это специализированное отделение в первые четыре часа с момента появления признаков заболевания, с каждым годом этот показатель улучшается. Приближенность такого вида помощи в ситуации, когда время для эффективного лечения и сохранения жизни имеет решающее значение, играет ключевую роль. "Своевременная госпитализация, раннее начало реабилитации, в течение первых суток, помогает и врачам и пациентам достигать хороших результатов. 65% больных выписываются из отделения без признаков инвалидности", - подчеркнула Наталья Ковальчук.

Благодаря активному внедрению и использованию современных технологий, проведению оперативных вмешательств на ранней стадии развития инфаркта, а также работе сосудистых центров в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске региону удалось добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.