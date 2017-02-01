Тюменцы забивают сети водоотведения бытовым и строительным мусором

В Тюмени большая часть засоров на сетях водоотведения случается из-за беспечности потребителей. Коммунальщикам приходится очищать коллекторы от бытового и строительного мусора, средств личной гигиены и тряпок, которые попадают в канализацию, предназначенную для транспортировки только жидких бытовых отходов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин.

"Через управляющие компании мы пытаемся донести до потребителей элементарные правила пользования системой городской канализации. Проводим регулярные встречи, устанавливаем ловушки на особо проблемных домах, чтобы наглядно показать существующую проблему", — добавил он.

Канализационные ловушки помогают выяснить, почему на сети постоянно случаются засоры, а порой и найти виновных. На Московском тракте, где засоры были систематическим явлением, удалось обнаружить, что самотечные коллекторы забивает остатками тряпок и волосами. Поэтапно обследуя сеть, специалисты предприятия вышли на парикмахерскую и ателье, пренебрегавших правилами пользования системой водоотведения. Нарушители начали пользоваться мусорными баками, после чего часть проблем с засорами в этом районе удалось снять.

"У потребителя необходимо выработать ответственную позицию к правилам пользования системой водоотведения, ведь от этого напрямую зависит бесперебойность этой важной сферы жизнеобеспечения города, в котором мы все с вами живем", — отметил Галиуллин.

В прошлом году специалисты тюменского водоканала промыли более 150 километров сетей водоотведения. Благодаря такой профилактической работе количество засоров удалось снизить с 6935 в 2014 году до 5926 в 2016-м, сообщают в пресс-службе "Тюмень Водоканал".