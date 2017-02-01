Чертовски умные и красивые вспомнят молодость в Пионере

Вечер встречи выпускников "Веги" ‒ ВВВВ-2017 ‒ пройдет в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" 4 февраля.

ВЕГА, название которой расшифровывается как Вечная Единая Гвардия Активистов, ведёт свою историю с 1980 года. На протяжении 37 лет она дает возможность школьникам Тюмени реализовать себя не только на сцене, но и в коллективе. И этот опыт очень полезен: среди выпускников "Веги" много талантливых и успешных людей. Накануне встречи мы решили поинтересоваться у них, какие чувства пробуждаются от того, что скоро все вновь увидятся в бессменном колонном зале дворца "Пионер".

Выяснилось, что независимо от поколения, воспоминания всегда светлые и добрые, наполненные благодарностью за опыт и общение, которое остаётся и после выпуска. В подтверждение - слова Артура Ольховского, депутата городской думы и руководителя "Республики неугомонных":

"Благодаря "Веге" выбрал работу с детьми. Она сыграла основную роль в моей жизни, на ней я нашёл своих самых близких друзей. Вспоминаю "Вегу" с самыми добрыми и тёплыми чувствами. На 4В хожу реже, так как меньше старшего поколения".

Известный шоумен Артём Фирсов отмечает высокую коммуникативную роль организации, которая воплощается и на ВВВВ, ведь 4 февраля все приходят, чтобы пообщаться со старыми друзьями:

"На ВВВВ хожу! Во дворце я встретил самых разных людей и прошёл с ними огонь, воду и медные трубы, а ещё получил упоение идеей и чувство желания бороться за своё ‒ мысль, друзей. Ну и творчество, конечно! И ещё ‒ на "Веге" всегда были самые красивые девочки и чертовски умные парни..."

Директор областного департамента по связям с общественностью, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский назвал организацию одним из главных "настоящих" мест города:

Мы, "Неугомонные" комиссары, всегда с уважением смотрели на наших близких по духу "Товарищей". ВЕГА была одним из главных "настоящих" мест Тюмени. Вокруг бушевали 90-е, а на ВЕГЕ учили дружбе, уважению к человеку, делу, преданности Родине. ВЕГА учила вещам, которым невозможно научиться, сидя за партой. Много раз на глазах у всего Дворца, нашего общего дома, в кипучей деятельности распрямлялись многие непростые судьбы ребят. Человек человеку друг, товарищ и брат. Всегда, встретив уже в профессиональной жизни ВЕГАвца, ты знаешь, что с этим человеком можно иметь дело и ты на одной волне, даже если видишь его в первый раз. Будем жить!

Неважно, в каком году ты выпустился и сколько лет прошло, ведь выпускник "Веги" ‒ это состояние души, и, как говорят сами участники организации, бывших ВЕГАвцев не бывает! Чтобы в этом убедиться и окунуться в волшебную атмосферу, приходите на ВВВВ 2017 4 февраля, в 18:00, в ДТиС "Пионер", по адресу: улица Челюскинцев, 46.

Фото из архива "Веги".