В Тюмени пройдет творческая встреча с писателем Анатолием Омельчуком

25 февраля состоится творческая встреча с писателем Анатолием Омельчуком, посвященная Дню защитника Отечества. Она пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Посетителям покажут фильм "Иван Советского Союза". Начало - в 12 часов, - сообщает Тюменская линия.

По словам главного специалиста пресс-службы музейного комплекса Ивана Крутько, кинолента рассказывает про бурильщика Ивана Шестакова. Главный герой является первооткрывателем шаимской нефти на скважине Р-6 и участником Великой Отечественной войны.