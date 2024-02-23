В Тюмени пройдет творческая встреча с писателем Анатолием Омельчуком

10:28 23 февраля 2024
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25 февраля состоится творческая встреча с писателем Анатолием Омельчуком, посвященная Дню защитника Отечества. Она пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Посетителям покажут фильм "Иван Советского Союза". Начало - в 12 часов, - сообщает Тюменская линия.

По словам главного специалиста пресс-службы музейного комплекса Ивана Крутько, кинолента рассказывает про бурильщика Ивана Шестакова. Главный герой является первооткрывателем шаимской нефти на скважине Р-6 и участником Великой Отечественной войны.

Теги: встреча
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