Тюменцев приглашают на death cafe

В Тюмени в эту пятницу, 26 февраля, в 19.00 в книжном магазине "Никто не спит" состоится очередная встреча death cafe.

Death cafe — это свободные встречи, на которых люди собираются за чашкой чая, чтобы поговорить о смерти. Задача кафе – формирование осознанного отношения к смерти для гармоничной и полной жизни.

Death cafe — это социальная франшиза, организованная англичанами Джоном Андервудом и Сью Барски Рид, которые основывали свою идею на опыте швейцарского социолога и антрополога Бернарда Кретта. Первую встречу Death Cafe Андервуд провел в 2011 году в Лондоне. Сейчас аналогичные встречи проходят практически во всех странах мира. Первое Death Cafe в России организовала онкопсихолог Катерина Печуричко в 2016 году в Москве, сейчас death cafe в России проходит в десятке городов.

Участником Death Cafe может стать любой человек, у которого есть потребность обсудить тему смерти. Возрастное ограничение — 18+.

Идея Death Cafe не связана с каким-нибудь религиозным культом, сектой или субкультурой, также как не является психотерапевтической группой, группой горевания или группой личностного роста.

Организаторы death cafe в Тюмени — авторы проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская и Даша Новикова. Подробности о встрече в группе "Вконтакте".

Количество мест на мероприятии ограничено, обязательна регистрация: https://death-cafe-tyumen.timepad.ru/event/1564782/.

Встреча состоится 26 февраля в 19:00 в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к.1).