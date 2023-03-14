Администрация Тюмени проведет встречу с горожанами по поводу КРТ

Встреча с жителями по вопросу комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Судостроителей – Элеваторной – Сахалинской – Дамбовской города Тюмени пройдет 21 марта, прежде она была запланирована на 17 марта.

Встреча пройдёт в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 208. Начало в 19:00, сообщают в администрации города.