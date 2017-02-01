За порядком на улицах Тобольска следят видеокамеры

"Ростелеком" установил во дворах жилых домов, кафе, магазинах, торговых центрах, перекрёстках и других местах общего пользования Тобольска 32 камеры видеонаблюдения.

Волоконно-оптическая сеть связи объедила камеры в единую систему наблюдения. Видеотрансляция осуществляется в высоком разрешении. Видеоданные в режиме реального времени передаются в Центр обработки данных правительства Тюменской области и тобольский ОВД.

Качество картинки позволяет не только распознать человека, но и рассмотреть детали, сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков:

"Видеонаблюдение ведется системой видеокамер, установленных в местах массового пребывания людей и во дворах. Видеокамеры охраны порядка умеют распознавать среди объектов человека. При этом они фиксируют такие мелочи, как элементы одежды, особые приметы, походка, наличие каких-либо предметов в руках".

Проект реализуется полностью за счет собственных средств "Ростелекома" и на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры. До конца 2017 года в Тобольске планируется установить еще 25 камер на 18 объектах.

"Ростелеком" имеет большой опыт в техническом обеспечении масштабных государственных и региональных проектов и реализует эти проекты на высоком профессиональном уровне. Так с 2013 года компания участвует в реализации проекта "Безопасный город" в городе Тюмени в рамках госконтракта с департаментом информатизации Тюменской области на оказание телекоммуникационных услуг по передаче изображений со средств видеонаблюдений, отмечают в пресс-службе "Ростелекома".