Тюменский автопарк пополнят новые автобусы

14:30 31 января 2017
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busphoto.ru

Новые современные городские автобусы пополнят парк тюменских ПАТП-1 и ПАТП-2 в 2017 году. Все они будут обеспечены видеорегистраторами, "бегущей строкой" и автоинформатором. Автобусы будут низкопольными, а часть из них будет работать на газомоторном топливе.

В настоящее время курсирующие по городу автобусы также оборудуют видеорегистраторами. Системы видеофиксации, необходимые на случай ДТП, будут хранить информацию не менее месяца.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 2016 году в рамках плановой работы по обновлению пассажирского транспорта, перевозчики приобрели более 100 новых автобусов. Из 1 тыс. 182 муниципальных автобусов 510 приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

Теги: общественный транспорт , пассажиры , автобус
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