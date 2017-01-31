Тюменский автопарк пополнят новые автобусы

Новые современные городские автобусы пополнят парк тюменских ПАТП-1 и ПАТП-2 в 2017 году. Все они будут обеспечены видеорегистраторами, "бегущей строкой" и автоинформатором. Автобусы будут низкопольными, а часть из них будет работать на газомоторном топливе.

В настоящее время курсирующие по городу автобусы также оборудуют видеорегистраторами. Системы видеофиксации, необходимые на случай ДТП, будут хранить информацию не менее месяца.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 2016 году в рамках плановой работы по обновлению пассажирского транспорта, перевозчики приобрели более 100 новых автобусов. Из 1 тыс. 182 муниципальных автобусов 510 приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.