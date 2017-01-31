Тюменцы смогут получать паспорта в МФЦ

В Тюменской области с 1 февраля в центрах государственных и муниципальных услуг "Мои Документы" можно не только подать заявление на замену паспорта РФ, но и получить сам документ. Если заявление подается по месту жительства, то услугу предоставят в течение 13 дней, если гражданин прописан в другом городе — за 33 дня.

Обратиться в МФЦ за паспортом можно в случае достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, при смене фамилии, имени, отчества, даты рождения, порчи документа, а также при обнаружении ошибок и изменении внешности. За первичным документом в 14 лет по-прежнему необходимо обращаться в подразделение по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области, сообщают в пресс-службе МФЦ.

Заменить паспорт можно в любом центре "Мои Документы". Выдавать паспорт будут в том же центре, в котором были приняты заявление и пакет документов. Для экономии времени можно воспользоваться предварительной записью через портал www.mfcto.ru.