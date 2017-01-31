ФСБ приглашает на учебу и службу

До 1 марта 2017 года региональное управление Федеральной службы безопасности по Тюменской области принимает кандидатов для пограничной службы по контракту и для обучения в образовательных учреждениях ФСБ России. Получить профессию тюменцы могут по пятилетним программам высшего образования или трехгодичным программам среднего профессионального образования, сообщают в пресс-службе областного управления ФСБ.

По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3452) 29-25-40 или в отдел кадров регионального управления ФСБ (Советская, 40).