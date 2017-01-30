Тюменские автоинспекторы будут работать с новыми скоростемерами

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области фиксировать превышение скорости на трассах будут ручным способом. 17 модернизированных измерителей с видеофиксацией "Бинар" выдали инспекторам спецбатальона ДПС. Во втором полугодии 2016-го скоростные нарушения регистрировали только автоматическими приборами.

Как сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции, на всех скоростемерах переустановлено программное обеспечение. Теперь у инспектора не будет доступа к редактированию и удалению зафиксированной прибором информации. Как полагают в ГИБДД,

таким образом, случаи непринятия мер по зафиксированным нарушениям будут исключены.

Превышение скорости остается одной из главных причин дорожных аварий на тюменских трассах. В 2016 году в регионе произошло 596 таких ДТП, в них погибли 99 человек, 844 получили травмы. За минувший год было зафиксировано более 400 тысяч подобных нарушений.