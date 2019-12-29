В Тюменской области усилили контроль за перевозкой детей

08:24 29 декабря 2019
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shutterstock.com

В праздничные дни наряды ДПС будут контролировать законность детских перевозок в Тюменской области у мест массовых мероприятий, зон зимнего отдыха, горок, учреждений культуры, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Несмотря на то, что число ДТП с участием детей-пассажиров в Тюменской области в этом году снижается, уже зарегистрировано более двухсот таких аварий. Каждый двадцатый ребенок, попавший в ДТП в автомобиле, перевозился без детского удерживающего устройства. Всего с начала года автоинспекторы выявили более восьми с половиной тысяч нарушений правил перевозки детей.

Теги: безопасность дорожного движения , ДПС
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