В Тюменской области усилили контроль за перевозкой детей

В праздничные дни наряды ДПС будут контролировать законность детских перевозок в Тюменской области у мест массовых мероприятий, зон зимнего отдыха, горок, учреждений культуры, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Несмотря на то, что число ДТП с участием детей-пассажиров в Тюменской области в этом году снижается, уже зарегистрировано более двухсот таких аварий. Каждый двадцатый ребенок, попавший в ДТП в автомобиле, перевозился без детского удерживающего устройства. Всего с начала года автоинспекторы выявили более восьми с половиной тысяч нарушений правил перевозки детей.