Пойманный без прав и номеров тюменский мотоциклист остался без транспорта

В областном центре контролировать соблюдение ПДД водителями мотоциклов, мопедов и скутеров начал мотовзвод полка ДПС. В его составе четыре мотоцикла BMW.

Сегодня во время первого дежурства автоинспекторы поймали на нарушениях 30-летнего тюменца. Мужчина на мотоцикле без государственного номера не остановился по требованию наряда. Инспекторы нашли его во дворе дома на улице Максима Горького — тюменец бросил транспорт и пошел пешком.

"На него составили административные материалы за управление транспортом без водительского удостоверения категории А, без полиса ОСАГО и за отсутствие регистрации транспорта. Мотоцикл эвакуирован на специальную стоянку", — рассказывают в пресс-службе областной автоинспекции.

ГИБДД призывает мотоциклистов к осторожности на дорогах. Этой весной в Тюменской области уже произошло 12 ДТП с участием мототранспорта. В них пострадали 13 человек.