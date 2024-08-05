Подросток на питбайке сбил девочку в Тюменском районе

16:06 05 августа 2024
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Семилетняя девочка сбита питбайком в поселке Московском в Тюменском районе, когда вышла на дорогу, чтобы сесть в автомобиль, на котором она приехала с матерью.

"14-летний водитель питбайка не имеет права транспортом. Движение питбайков по дорогам общего пользования запрещено. В результате аварии девочка получила травмы. Питбайк принадлежит матери школьника. Она пояснила, что он взял его без спроса, пока она была в городе. Транспорт эвакуирован на специализированную стоянку. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в ГАИ.

Теги: дети , ДТП , мотоцикл , подростки , травмы
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