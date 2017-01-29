В Тюмени появится "клон" гимназии №16

В Тюмени будет построена школа для микрорайона "Ямальский-2" и жилого района "Преображенский". Прототипом для нового учебного заведения на 1200 учеников станет гимназия №16.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, генподрядчиком на объекте выступит ОАО "АИЖК по Тюменской области", сейчас идут переговоры по заключению договора. Сроки возведения школы будут довольно жесткими: первых учеников учреждение должно будет принять 1 сентября 2018 года. Строительство будет идти в границах улиц Вьюжной, Василия Подшибякина и Заполярной.