Житель тюменского поселка подарил музею форму советского пограничника

Заводоковский краеведческий музей принял в дар от жителя поселка Комсомольский Дмитрия Кибирева форму пограничника времен СССР, найденную в недавно купленном доме.

Как уточняет ИА "Тюмeнская линия", мужчина передал музею шинель, парадный китель и фуражку пограничника. Выбросить вещи у него не поднялась рука.

"Это ценный для нас экспонат, - пояснила в беседе с корр. "Тюменской линии" хранитель музейных ценностей Ирина Тельминова, - у нас в коллекции не было формы советских пограничников, а ведь многие жители района служили на охране рубежей нашей родины".

Судя по наградам, которые бережно хранил на своем кителе пограничник, служил очень даже неплохо. Данилов С.И. – именно так подписана шинель, подаренная музею, был отличником Советской армии и отличником пограничных войск СССР второй степени, и был хорошим спортсменом, о чем свидетельствуют спортивные значки."Теперь эта пограничная форма пополнит наши специализированные экспозиции, которые мы готовим к Дню Российской армии", - рассказала Ирина Тельминова.

Заводоуковский краеведческий музей располагается в здании, построенном во второй половине 50 – х годов ХХ века. Здесь длительное время располагалась библиотека, затем станция скорой помощи. На январь 2013 года музей фонд составляет 12 тыс. 166 единиц хранения, из них основного фонда 6 тыс. 412 единиц хранения, вспомогательного – 5 тыс. 754 единиц хранения.