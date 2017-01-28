Тюменцы создали уникальный пластоиспытатель

Специалисты научно-производственного предприятия "Лаборатория инноваций" в Тюмени разработали уникальную для России установку - электрогидравлический двухпакерный пластоиспытатель. Его использование позволит конкурировать с нефтяными компаниями-гигантами, пишет "Тюмeнская линия".

Пока услуги по подобной технологии компаниям-недропользователям предоставляет только компания "Шлюмберже", при этом свой прибор она не продает.

По словам директора "Лаборатории инноваций" Камиль Хисматуллин, это одна из самых сложных технологий, которую можно использовать в том числе при многостадийном гидроразрыве пласта. Также она значительно сэкономит время и средства при строительстве скважин.

Пока компания намерена с ее помощью оказывать услуги недропользователям, позже вывести установку на мировой рынок. Всего в год, по словам Камиля Хисматуллина, можно производить до 12 комплектов стоимостью более миллиона долларов каждый.

Интерес к комплексу проявили многие отечественные компании, в том числе "Сургутнефтегаз" и "Славнефть". Также разработчики получили господдержку на создание опытного образца в размере около 5 млн рублей.

Напомним, компания "Лаборатория инноваций" переехала в Тюмень из Уфы. Здесь специалистов привлекли хорошие условия для развития инновационных проектов и возможности господдержки. В 2016 году компания стала резидентом тюменского технопарка.